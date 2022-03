Cassano distrugge Allegri, durissima critica in diretta

Antonio Cassano ai microfoni di Bobo Tv su Twitch ha rilasciato alcune dichiarazioni, parlando anche di Allegri. Di seguito quanto evidenziato:

“Bentancur e Kulusevski solo Allegri poteva non farli giocare. Ora gioca Pellegrini al posto di Sandro, ma non è che è diventato una pippa Bentancur. Morata ha fatto tante figure di m***a. Morata è un signor giocatore, ma fa il terzino, non scherziamo.

Kalulu Napoli

Kulusevski e Bentacur fanno bene in Inghilterra. Kulusevski ha fatto 2 assist oggi, è un buon giocatore.

Con Pirlo ha fatto benissimo.

Arthur giocatore clamoroso. Gli ha fatto perdere la nazionale. Rabiot ala sinistra è il suo ruolo? È il suo ruolo?! È una schifezza il campionato italiano. L’unica che può arrivare nelle prime 8 in Europa è la Juve, ha 3 squadre.

Lo Spezia non meritava la sconfitta”