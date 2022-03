Calciomercato Napoli, Pedullà conferma: “Andranno via tre giocatore oltre Insigne”

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato sulla Gazzetta dello Sport delle ultime di mercato del Napoli, rivelando che, oltre a Lorenzo Insigne, pronto ad approdare al Toronto al termine della stagione, ci sono altri tre calciatori – tutti in scadenza di contratto – che si preparano a lasciare il club nella finestra di mercato estiva. Di seguito, quanto riportato da Pedullà:

FOTO: Getty – Ospina Di Lorenzo Napoli

“Il Napoli saluterà Malcuit, Ghoulam e probabilmente Ospina, tutti in scadenza: l’eventuale non rinnovo del portiere colombiano è una condizione imprescindibile per il prolungamento di Meret che metterà una nuova firma sul contratto soltanto se sarà sicuro di non avere un rivale così temibile. Il futuro di Mertens oggi è un punto di domanda, se ne riparlerà tra qualche mese.

Possibile il rinnovo di Koulibaly che si sente napoletano dentro, più complicato quello di Fabian Ruiz (stessa scadenza di KK, giugno 2023) che potrebbe essere ammaliato dalle sirene spagnole“.