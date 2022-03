Capuano critico: “Ancora una volta poco Napoli”

Il Napoli manca ancora una volta agli appuntamenti più importanti per le sorti della classifica di Serie A. Proprio come stasera, che contro il Milan si lascia cadere sconfitto al Maradona in una lezione di tattica rossonera. A commentare la sconfitta azzurra, è Giovanni Capuano attraverso Twitter. Questo quanto emerso:

Rafael Leao e Giovanni Di Lorenzo, Napoli-Milan

“Secondo tempo comandato tatticamente dal Milan, quindi vittoria meritata. Troppo poco il Napoli, ancora una volta”.

Secondo tempo comandato tatticamente dal #Milan, quindi vittoria meritata.



Troppo poco il #Napoli, ancora una volta#NapoliMilan — Giovanni Capuano (@capuanogio) March 6, 2022