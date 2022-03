VIDEO | NAPOLI-MILAN, le ULTIME sul RIENTRO DI IBRAHIMOVIC!

È atteso per domenica sera il big match di Serie A tra Napoli e Milan allo Stadio Diego Armando Maradona e tutte le attenzioni sono rivolte a questa partita. Con la vittoria di ieri dell’Inter, infatti, la classifica aspetta di ultimare una nuova definizione e di stabilire la primatista in solitaria. Un nome importante manca ormai all’appello di Stefano Pioli da diverso tempo: Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha disputato la sua ultima partita il 23 gennaio contro la Juventus e manca alla squadra da oltre quaranta giorni, a causa di un problema al tendine d’Achille. Secondo gli ultimi aggiornamenti però, pare che si sia aperto uno spiraglio sulla convocazione del centravanti e che la sua assenza contro il Napoli non sia del tutto scontata. Infatti, nel corso dell’allenamento nella giornata di ieri, Ibrahimovic ha svolto un lavoro personalizzato ed individuale sul campo, ma sul finire della sessione si è unito ai compagni, lasciando buone sensazioni. Se non dovesse accusare ulteriori fastidi, quindi, lo svedese potrebbe rientrare nella lista convocati e partire per Napoli. Non è contemplata la sua titolarità, ma potrebbe essere un’arma per Pioli da schierare a partita in corso.

