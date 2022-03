VIDEO | C’È LA NOTIZIA SU LOZANO!

La sfida di domenica contro il Milan si avvicina e il Napoli vuole farsi trovare pronto per un confronto che vale il primo posto in solitaria.

Per questo, ogni allenamento è decisivo e la società ha diramato un report ufficiale sulla seduta mattutina svolta dai calciatori. Da segnalare un rientro importantissimo per Spalletti, quello di Hirving Lozano, che ha svolto tutta la seduta insieme al gruppo. Lavoro in palestra per Tuanzebe e seduta personalizzata in campo per Malcuit, che sta ancora smaltendo l’infortunio al soleo della gamba destra.

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica 6 marzo alle ore 20.45 allo Stadio Maradona per la 28esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase dedicata al torello e successivamente ha svolto partita a campo ridotto”.

“Chiusura con lavoro tattico ed esercitazione su calci piazzati. Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra. Lozano ha fatto l’intera seduta in gruppo. Allenamento personalizzato in campo per Malcuit“.

