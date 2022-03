Nigeria, c’è la notizia ufficiale su Osimhen

Il ct della Nigeria Augustine Eguavoen, ha comunicato la lista dei convocati per la doppia sfida del 25 e 29 marzo dei playoff per il Mondiale in Qatar contro il Ghana e nell’elenco torna il nome anche Victor Osimhen, grande assente in Coppa d’Africa, che ha recuperato quasi del tutto dall’infortunio che lo ha costretto a saltare la competizione continentale ed è pronto a scendere nuovamente in campo per difendere i colori della sua Nazionale.

Nello stesso periodo, anche la Nazionale italiana sarà impegnata nei playoff per il Mondiale, dunque Spalletti non dovrà fare a meno della sua punta di diamante per il campionato. La Serie A, infatti, si fermerà dopo il weekend del 19 e 20 marzo per riprendere nel weekend del 2 e 3 aprile.

Il Mondiale è il sogno di ogni calciatore e Osimhen è sempre stato particolarmente attaccato alla Nigeria, quindi avrà tutta l’intenzione di dare il massimo e qualificarsi per il torneo che prenderà il via a dicembre 2022.

Tra i convocati figurano anche i nomi di Ola Aina, esterno a tutta fascia in forza al Torino, Kelechi Iheanacho e Wilfred Ndidi, entrambi di proprietà del Leicester, compagine affrontata quest’anno dal Napoli in Europa League.