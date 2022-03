Manfredi: “Discorsi aperti con De Laurentiis, in arrivo una novità”

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando a proposito di alcuni progetti in cantiere tra il comune e la società: il sindaco, infatti, ha rivelato che ci sono dei discorsi aperti con il presidente De Laurentiis, in particolare per quanto riguarda un museo del Napoli.

Di seguito quanto dichiarato da Manfredi:

“Napoli vuole vincere nel quotidiano, nel futuro e nello sport. La sfida con il Milan? Mi auguro che domenica sera sarà una serata gioiosa per i napoletani, io sarò al Maradona. Con De Laurentiis stiamo discutendo sia per lo stadio che per altre situazioni, vogliamo fare insieme delle cose positive. Vorremmo realizzare un museo del Napoli, è una valutazione che faremo nei prossimi mesi. I parcheggi al di sotto dello stadio mai inaugurati e mai utilizzati sono assolutamente degli spazi da utilizzare”.