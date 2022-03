Inter, Marotta: “Scudetto? Abbiamo un solo obiettivo!”

Beppe Marotta, dirigente dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match tra Inter e Salernitana.

Marotta: “Abbiamo vissuto mesi difficili per questo motivo”

In particolare Marotta ha parlato della lotta scudetto che si fa sempre più accesa e dell’ultimo periodo, non particolarmente brillante dell’Inter, queste le sue parole:

“I mesi di gennaio e febbraio sono stati davvero difficili, c’è stata una compressione del calendario davvero notevole. È stato un periodo duro e dobbiamo venirne fuori il più in fretta possibile. Siamo sicuri del valore della nostra squadra, vogliamo ambire a traguardi importanti. Siamo certi che torneremo a giocare le partite con voglia e determinazione di fare il risultato”

Obiettivo arrivare tra le prime 4? “Beh, anche arrivare primo è arrivare tra le prime quattro. Nello sport non bisogna avere paura di tenere asticella molto alta. Dobbiamo lottare in tutti i modi per ottenere la seconda stella. Non ci nascondiamo”.