Inter, Farris: “Per lo Scudetto decidiamo tutto noi”

Massimiliano Farris, allenatore in seconda di Simone Inzaghi, ha parlato nel post-partita ai microfoni di Sky Sport e di Dazn.

Farris: “I dati parlano chiaro, ecco il motivo del nostro calo”

In particolare, il vice di Inzaghi ha analizzato la prestazione dell’Inter contro la Salernitana ma soprattutto l’ultimo periodo non brillante dei nerazzurri.

Farris, Inter

“Ci aspettavamo questo tipo di gara, ci serviva una scintilla. Viviamo un momento di leggero calo fisiologico dovuto a stress emotivo più che fisico. Le tante partite ravvicinate non ci hanno consentito di fare allenamento e per tale motivo il lavoro è stato difficile da mettere in pratica”.

“Se consideriamo i dati che abbiamo non ci parlano di calo fisico difatti, abbiamo detto ai ragazzi che si trattava più di una crisi mentale”.

“Ribaltare a Liverpool non sarà facile, però è la Champions e ad Anfield vogliamo fare una bella gara, una grande prestazione da Inter. Siamo l’unica squadra in campionato padrone del proprio destino”.

A DAZN, Napoli-Milan? “Domenica è l’antivigilia della partita con il Liverpool ma io ho un’oretta e mezza libera e guarderò la partita (ride, ndr.)”.