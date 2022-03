Il doppio ex Galli su Napoli-Milan: “Sono loro i favoriti”

Giovanni Galli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Leggo a proposito della sfida per la testa del campionato tra Napoli e Milan, che andrà in scena domenica sera allo Stadio Maradona. Galli, doppio ex del confronto, vede all’orizzonte una partita da fuochi d’artificio, con le due squadre che si affronteranno a viso aperto. Staremo a vedere se il campo gli darà ragione.

Di seguito le sue parole:

“Napoli Milan vale lo scudetto, gara da tutto in una notte. Mi aspetto una partita spettacolare, entrambe le squadre vogliono imporre il proprio gioco“. Napoli favorito? “Ha un ottimo organico e la storia recente dalla sua. Il Milan ha iniziato un percorso straordinario“. Pioli? “Ha migliorato il suo score e dato mentalità alla squadra. Spalletti sicuramente sta dando un’impronta vincente al Napoli”.