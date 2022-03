Fallimento Catania: arriva la notizia dal Tribunale

Giungono brutte notizie da Catania sul fallimento della società siciliana. A comunicarle è stato il Tribunale di Catania che ha fornito importanti novità riguardo l’asta che si è tenuta in data odierna per la vendita del Catania.

Catania

Fallimento Catania: nessuna offerta per il club

Adesso il futuro del Catania è davvero in bilico, due le opzioni: la cessione o una nuova proroga con la speranza che qualcuno riesca ad acquistare la società.

“Trattandosi di vicenda di particolare interesse sociale, si comunica che in data odierna l’udienza di vendita in forma telematica del ramo caratteristico calcistico della società fallita Calcio Catania Spa è andata deserta per mancanza di domande di partecipazione, peraltro, non risultando accreditata, sul conto della procedura, alcuna somma a titolo di cauzione”.

Napoli e Catania sono legate da un gemellaggio che venne sancito nel 2009 quando i tifosi del Napoli esposero, nel settore ospiti dello stadio Massimino, uno striscione di sostegno ai catanesi “Ultras catanese non mollare”.

Lo striscione fu esposto in seguito ad alcune offese alla città di Catania da parte dei bergamaschi.

Da quel momento, dunque, le due realtà del Sud sono molto legate e di certo questo periodo turbolento che sta vivendo il Catania è molto sentito anche dai napoletani che sicuramente faranno sentire il loro sostegno ai siciliani.