Denayer non rinnova, Napoli alla finestra: parla l’agente

Stando a quanto riporta footmercato.com, Jason Denayer, belga classe ’95, non rinnoverà con il Lione e la sua partenza in estate sembra ormai assodata. Il Napoli è in corsa per accaparrarselo a parametro zero ma ci sarà da superare la concorrenza della Juventus e del Barcellona.

Jesse De Preter, agente del calciatore, ha posto una conditio sine qua non per per mettere sotto contratto il calciatore nella prossima finestra di mercato calciatore: il raggiungimento della finale di Champions League. Denayer è nel pieno della sua carriera e ha il sogno di giocare – e magari vincere – la finale di una competizione così importante nel panorama calcistico europeo e internazionale.

Di seguito quanto dichiarato dall’agente:

“Fin da piccolo, l’ambizione di giocare una finale di Champions League. Non un sogno, un’ambizione. È spesso in aprile-maggio che i club prendono decisioni importanti per la stagione successiva”.

Come affermato dallo stesso De Preter, è ancora presto per Denayer per decidere la sua prossima destinazione: la mossa da qualche club arriverà probabilmente tra aprile e maggio.

Intanto Giuntoli è alla finestra.