Calciomercato Napoli, addio Ospina? Offerta a sorpresa per il colombiano

David Ospina, portiere colombiano del Napoli, ha il contratto in scadenza con i partenopei il prossimo 30 giugno e al momento non sembrano esserci margini per il rinnovo.

Spunta l’offerta esotica: Ospina ci pensa

Tanti club sono sulle tracce del giocatore ma come riportato da Mundo Deportivo, spunta un club a sorpresa interessato al giocatore.

David Ospina (Getty Images)

Difatti, nelle ultime ore sembra essere forte l’interessamento della squadra saudita Al-Nassr.

Tuttavia, nonostante queste voci di mercato insistenti sul suo conto, il portiere colombiano sta facendo una grande stagione ed è anche merito delle sue importanti prestazioni se il Napoli è in vetta al campionato.

Dunque, dopo aver indossato la maglia del Napoli per quattro anni, il portiere colombiano potrebbe vivere questa nuova particolare esperienza in terra saudita.