Inter, Barella: “È successo anche a Napoli e Milan!”

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine del match tra Inter e Salernitana.

Barella: “Scudetto? Se non vinciamo anche questa squadra può rientrare”

In particolare, Barella si è focalizzato sull’ultimo periodo non eccelso sia a livello personale che di squadra, inoltre, ha anche parlato della lotta scudetto.

“L’ultimo periodo è stato davvero strano, non siamo riusciti ad esprimerci al meglio. Accetto le critiche, fanno parte del gioco e non sono un problema per me, mi innervosisco quando non riesco ad aiutare la squadra”

“Anche Napoli e Milan hanno lasciato punti per strada, è un campionato dispendioso. Abbiamo il destino nelle nostre mani. Il campionato è aperto e se non vinciamo anche la Juve può rientrare”.

“Speriamo che questa partita ci abbia dato uno slancio anche per Liverpool, mi dispiace non poter aiutare la squadra. Queste partite devi avere voglia e non paura di giocarla, hai tutto da guadagnare e poi si dice che l’Inter è pazza e chissà che può succedere”.