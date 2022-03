Pistocchi: “Un giocatore ha cambiato il Napoli! Pioli non deve commettere un errore”

Cresce sempre più l’attesa per il big match di domenica sera tra Napoli e Milan allo Stadio Maradona. Le due squadre sono in testa alla classifica a parità di punti e l’esito della partita potrebbe risultare decisivo nella corsa scudetto.

Maurizio Pistocchi, noto opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, per analizzare lo scontro al vertice.

Stanislav Lobotka Napoli

Di seguito quanto evidenziato:

Ti aspetti Kessié dietro Giroud? “Penso che se Pioli facesse così sarebbe meglio per il Napoli. L’ultima volta contro l’Inter non ha visto palla per 70′ minuti. Mettere Kessié su Lobotka sarebbe un errore perché lo slovacco non gli fa vedere la palla; è superiore tecnicamente. Il Milan gioca molto in contropiede, con buone individualità, ma dal punto di vista tecnico non mi è piaciuto nemmeno contro l’Inter, nonostante abbia fatto meglio dei nerazzurri che attraversano un periodo buio. Il Napoli sta giocando il miglior calcio in Italia. Lobotka ha cambiato il centrocampo del Napoli, sta facendo il regista basso come Jorginho“.

“Speriamo che sia una partita arbitrata bene. Orsato è uno dei migliori in Italia, ma io qualche dubbio ce l’ho su Valeri al VAR. A Empoli ha fatto malissimo. Spero sia più fortunato in questa partita che è fondamentale soprattutto perché gli stimoli che ti dà per il proseguo della stagione”.

“Il gol di Fabian mi ha ricordato quello di Koulibaly contro la Juventus per come l’ha vissuto la squadra e questo dimostra come il gruppo sia coeso. Il merito è anche di Spalletti che ha reso protagonisti giocatori come Juan Jesus che non giocava mai”.

“Napoli-Milan non decide il campionato, ma può decidere il campionato”.