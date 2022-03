Mercato Napoli, altro che Real Madrid: nuova squadra su Fabian!

Fabian Ruiz, centrocampista azzurro, è una pedina fondamentale per il Napoli di Luciano Spalletti, come dimostrato dalla rete allo scadere contro la Lazio. Le prestazioni sontuose di questa stagione, lo hanno reso un obiettivo di mercato per i top club europei.

Mercato Napoli Fabian Ruiz

Secondo quanto riportato da Fourfourtwo, lo spagnolo è finito nei radar dell’Arsenal che sarebbe balzato in pole per acquistare il centrocampista azzurro. De Laurentiis valuta il giocatore intorno ai 40-50 milioni, ma il contratto di Fabian Ruiz è in scadenza a giugno 2023 e i Gunners potrebbero tentare di strappare il giocatore ad un prezzo scontato.

Il club azzurro, pur di non perderlo a parametro zero, è disposto a cedere il classe ’96 la prossima estate.