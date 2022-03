Inchiesta delle Iene, Juventus nell’occhio del ciclone!

La Juventus è spesso finita nell’occhio del ciclone, soprattutto nel programma tv de Le Iene. La trasmissione, che va in onda su Italia Uno, ha deciso di aprire un’altra inchiesta, dopo quella sulla questione Orsato contro l’Inter, riguardante i bianconeri.

MILAN, ITALY – JANUARY 12: Weston McKennie of Juventus celebrates with team mates after scoring their side’s first goal during the italian SuperCup match between FC Internazionale and Juventus at Stadio Giuseppe Meazza on January 12, 2022 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Le Iene preparano un’inchiesta sulla Juve: di cosa si tratta

L’inviato de Le Iene, Filippo Roma, ha parlato della nuova inchiesta sulla Juventus a New Sound Level:

“Clamorose le parole di Orsato a Cristante dopo l’episodio del rigore assegnato in Juventus-Roma. Sto preparando un servizio sui torti e i favori arbitrali perpetrati alla Juve in questa stagione e c’è da dire sull’episodio contro la Roma che sicuramente c’è un errore di Orsato sull’azione, ma la colpa principale è di Orsato con le parole che ha rivolto al calciatore nel tunnel degli spogliatoi. Quella è una cosa incredibile perchè Orsato ha dimostrato di non conoscere il regolamento nella risposta “su rigore non esiste vantaggio”. Comunque non mi ricordo un anno in cui alla Roma sono stati concessi due rigori contro la Juventus, quindi in realtà le polemiche sono relative”