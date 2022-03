Galli: “Meret può diventare tra i migliori al mondo, deve farlo da Ospina”

Giovanni Galli, ex portiere di Napoli e Milan, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, nella quale ha parlato anche di Alex Meret, estremo difensore degli azzurri.

L’ex ha elogiato il portiere friulano, ma non ha rinunciato a soffermarsi sugli aspetti che il classe ’97 può ancora migliorare.

Alex Meret David Ospina

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Da anni sostengo che Meret, tecnicamente, sia il portiere italiano più forte in circolazione. Ha tantissime qualità. Se avesse la personalità e il carattere di Ospina, sarebbe tra i primi dieci al mondo“.

Galli ha poi aggiunto: “Deve essere più sfrontato, deve essere più presente in area di rigore, deve imparare ad avere la cazzimma napoletana per imporsi. Il ruolo del portiere è delicato, non bastano le qualità tecniche. La storia di Ospina parla chiaro, spero che questi anni, vissuti tra campo e panchina, siano serviti a Meret per crescere e migliorare ancora. E mi auguro che dalla prossima stagione, magari senza avvertire più questa sensazione di precariato, possa esplodere definitivamente“.