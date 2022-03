Napoli-Milan, Condò: “Pioli superiore a Spalletti, il motivo”

Paolo Condò, giornalista ed opinionista, ha parlato ai microfoni di Sky in merito alla sfida fra le due capoliste Napoli e Milan. Il giornalista ha fatto un confronto del lavoro svolto da parte di Pioli e Spalletti nelle rispettive squadre, ritenendo quello effettuato dal tecnico rossonero superiore. Questo quanto emerso:

Stefano Pioli, Milan-Inter

“Secondo me, come lavoro Pioli ha fatto qualcosa in più di Spalletti. Se consideriamo le due squadre al completo, l’organico del Napoli è superiore a quello del Milan. Ecco perché ritengo il lavoro di Pioli superiore”