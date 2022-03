Orsato arbitra Napoli-Milan, Auriemma: “È una provocazione di una persona, ne sono sicuro”

Ci avviciniamo sempre più al big match tra Napoli e Milan di domenica sera: sarà una partita accesa, così come accesi sono i commenti di Raffaele Auriemma, che è intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia, riguardanti in particolare l’assegnazione del signor Orsato per la direzione della partita.

FOTO: Getty – Orsato

Auriemma sicuro: “Orsato-Valeri è una provocazione di Rocchi”

Raffaele Auriemma ha commentato con toni molto critici la decisione del signor Rocchi di selezionare la coppia di arbitri Orsato-Valeri per la partita tra Napoli e Milan:

“Io non sono affatto scaramantico né sullo scudetto né su altro. Ma come si fa ad esserlo quando sei primo in classifica? Orsato è il miglior arbitro italiano, quando applica il regolamento. Vediamo domenica come si comporterà. Credo che il designatore Rocchi, da toscano qual è, abbia fatto una provocazione: ‘Vi mando i due che avete contestato nel 2018’ così come Mariani, di cui ho chiesto la sospensione, il quale non espulse Szczęsny in Atalanta-Juventus ed invece mandò fuori Meret per un fallo inesistente su Ronaldo e che ci ritroviamo nella designazione con il Milan”.

“Tornando al campo, se dovesse battere il Milan, il Napoli potrebbe dire ad alta voce ‘qui comando io’ acquisendo fiducia, autostima e punti in più. Ma attenzione a Theo Hernandez e Leao sulla fascia sinistra. Io però ho fiducia in Di Lorenzo e Politano che hanno le qualità per arginarli”.