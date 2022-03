VIDEO | Calciomercato Napoli, un BIG verso l’ADDIO A GIUGNO!

Il calciomercato non si ferma mai e la grande stagione fatta fin qui dal Napoli ha attirato le big d’Europa, che stanno pensando ai migliori gioielli azzurri per rinforzarsi. Ad osservare attentamente la squadra di Spalletti sono Real Madrid e Barcellona, che hanno da tempo nel mirino un big azzurro. Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, Fabian Ruiz aspira a tornare in patria: qualche giorno fa, la Gazzetta dello Sport riferiva come la sua priorità fosse il club di Florentino Perez, ma è chiaro che anche la Catalogna non sarebbe una destinazione sgradita. Il contratto di Fabian con il Napoli scade nel 2023, tuttavia le operazioni per il rinnovo sono ancora congelate per via di una distanza troppo ampia tra domanda e offerta. Ragionevole, dunque, pensare ad una sua cessione nella prossima finestra di mercato per cercare di monetizzare il più possibile. Lo spagnolo, tra l’altro, sta disputando una stagione pazzesca sotto diversi punti di vista, non ultimo quello realizzativo. Stupisce una statistica relativa agli expected goals, cioè le reti che ci si aspettano da un giocatore.

#napoli #spalletti #delaurentiis #calciomercato #mercatonapoli #seriea #realmadrid #barcellona #fabianruiz #perez

▶ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh

▶IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/mkICSl5

» Twitch: http://bit.ly/3omqv2h

» Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe

» Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5

» Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I