Terzino sinistro Napoli, spunta un nuovo nome dalla Serie A

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha riferito che il ds del Napoli Cristiano Giuntoli, oltre ad aver già bloccato Olivera del Getafe, sta seguendo molto attentamente la pista che conduce ad Andrea Cambiaso. Il classe 2000 si sta mettendo in luce al Genoa, attirando su di sé le attenzioni anche dell’Inter e della Juventus, entrambe sulle sue tracce.

Il Genoa, stando a ciò che riferisce Pedullà, nel summit conclusosi in queste ore con il Napoli, ha chiesto circa quindici milioni di euro, troppi per la società azzurra, che resta comunque interessata al ragazzo. D’altra parte, in estate servirà rinforzare la fascia sinistra e Cambiaso può rappresentare una buona occasione.