Taveri snobba il Napoli: “Hanno tutti paura della Juve!”

Nel post partita della semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus, in cui i bianconeri l’hanno spuntata in extremis grazie ad un autogol di Lorenzo Venuti, c’è stato un siparietto a Mediaset tra Mino Taveri, giornalista dell’emittente, e Max Allegri.

Il mister bianconero ha affermato ancora una volta che la quota scudetto è 84 punti, sottolineando l’impossibilità per la Juventus di vincere il campionato, dato che, pur vincendo tutte le partite rimanenti, i bianconeri arriverebbero ad 83 punti.

Ma il tecnico toscano rincara ancora la dose: “Chiedetelo agli allenatori che sono avanti quale sia la quota scudetto!“. Al che, Mino Taveri, giornalista Mediaset, risponde prontamente: “Mister, hanno tutti paura di voi, per questo chiediamo a lei!“. “C’è solo da stare tranquilli“, ha risposto Allegri.

La Juventus al momento naviga in quarta posizione, a cinque punti dall’Inter terza (ma con una partita in meno) e a sette da Napoli e Milan, attuali capoliste. Sette punti da recuperare in dieci partite non sono pochi, ma il campionato è ancora lungo e possono esserci colpi di scena dietro ogni angolo.