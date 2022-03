“Aspira alla Spagna”: Napoli, la situazione contrattuale di un big

Real Madrid o Barcellona. Sono queste le due squadre che, da un po’ di tempo, richiamano l’attenzione di Fabian Ruiz.

Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, il centrocampista spagnolo aspira a tornare in patria: qualche giorno fa, la Gazzetta dello Sport riferiva come la sua priorità fosse il club di Florentino Perez, ma è chiaro che anche la Catalogna non sarebbe una destinazione sgradita.

FOTO: Getty – Fabian Ruiz Barcellona Napoli

Il contratto di Fabian con il Napoli scade nel 2023, tuttavia le operazioni per il rinnovo sono ancora congelate per via di una distanza troppo ampia tra domanda e offerta. Ragionevole, dunque, pensare ad una sua cessione nella prossima finestra di mercato per cercare di monetizzare il più possibile.

Lo spagnolo, tra l’altro, sta disputando una stagione pazzesca sotto diversi punti di vista, non ultimo quello realizzativo. Stupisce una statistica relativa agli expected goals, cioè le reti che ci si aspettano da un giocatore.

Sono diversi i fattori di cui si tiene conto, come ad esempio la distanza dalla porta. Data la complessità dei tiri tentati da Fabian, la sua media-gol attesa dovrebbe essere di 0.96, mentre quella attuale è di 5.04.

Sono numeri da capogiro per lo spagnolo, che è anche l’unico centrocampista della Serie A presente in questa speciale classifica