DAZN, arriva la decisione sulla doppia utenza: accadrà dalla prossima stagione

La stagione 2021/2022 sta andando verso la conclusione, ma le emittenti televisive e on demand già pensano alla prossima. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, dal prossimo anno ci saranno delle novità in merito all’emittente Dazn: quest’ultima prenderà delle contromisure rimodulando i prezzi per chi deciderà di avere una doppia utenza. La doppia visione contemporanea con un unico abbonamento sarà quindi mantenuta, ma il prezzo aumenterà.

DAZN Serie A

Dazn potrebbe decidere dunque di alzare i prezzi a seconda del numero di device registrati. Il prezzo non sarà più 29,99 euro al mese per tutti. Per ora l’emittente non ha ancora diramato alcun comunicato ufficiale.