Napoli-Socios, pronta la nuova iniziativa: c’è la data

Come tante altri club che militano in Serie A, anche il Napoli ha annunciato già da qualche mese una collaborazione con Socios.com, azienda produttrice dei Fan Token, per coinvolgere più attivamente i tifosi partenopei.

E nelle ultime ore, attraverso un tweet sul proprio profilo, la Socios.com ha comunicato che tra pochi giorni – il 4 marzo – verrà creato un giveaway degli assets digitali prodotti dall’azienda, ovvero dei token di utilità che garantiscono al possessore una serie di vantaggi esclusivi.

Nel caso specifico, chi vincerà i Fan Token messi in palio avrà accesso ad iniziative, sondaggi interattivi e quiz per mettersi alla prova, guadagnando premi ed esperienze uniche, sia reali che nel digitale, attraverso l’accumulo di Fan Rewards. In palio anche e soprattutto maglie autografate per i tifosi azzurri.