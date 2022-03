Calciomercato Napoli, De Laurentiis fissa il prezzo per Osimhen

Secondo quanto si apprende dall’Inghilterra, il Manchester United è fortemente interessato all’attaccante del Napoli Victor Osimhen, quest’ultimo nel mirino anche del Real Madrid. Il club spagnolo potrebbe non riuscire ad arrivare ad Haaland e quindi ripiegare per l’attaccante del Napoli.

Manchester United su Osimhen: la cifra

Secondo il quotidiano The Sun, il Manchester United starebbe cercando il sostituto di Cristiano Ronaldo, il quale non avrebbe buoni rapporti con Ralf Rangnick, allenatore della squadra inglese.

Osimhen Napoli

Il mister pare abbia trovato in Osimhen le qualità per sostituire il fenomeno portoghese: attaccante giovane, moderno e con ampi margini di crescita. De Laurentiis chiederebbe una cifra non inferiore ai 100 milioni di euro, cifra inaccessibile per gli inglesi.