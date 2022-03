Cannavaro: “Il mio sogno è allenare il Napoli. Ho un grande rammarico”

Fabio Cannavaro ha parlato ai microfoni di Sky. l’ex calciatore che vinse i mondiali con l’Italia nel 2006 ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sul Napoli di Spalletti. Di seguito quanto evidenziato:

“Ormai sono 6 anni che faccio l’allenatore. Per tanta gente, capisco che il calcio in Cina può sembrare qualcosa di secondo piano, ma io allenavo l’Evergrande, una società che negli ultimi anni ha vinto tanto. Adesso la cosa che non dovrò sbagliare sarà la scelta della mia prossima squadra. Non ho fretta, posso aspettare. Quando ero giocatore non pensavo di poter fare l’allenatore, avevo intenzione di fare il dirigente. Poi, l’ultimo anno a Dubai mi resi conto che avevo qualcosa dentro che bruciava ancora”.

Fabio Cannavaro

Fabio Cannavaro, Napoli il suo sogno

“Lo dico dall’inizio del campionato che il Napoli è una buona squadra, allenata da un grande allenatore. Insigne ha dato il massimo fino ad oggi, non ha avuto un’offerta da parte della società e quindi ha dovuto pensare al suo futuro. È molto legato al Napoli e alla città, lo ha sempre dimostrato in questi anni. Allenare il Napoli è un sogno, sono sempre stato tifoso di questa squadra fin da ragazzo. Il mio rammarico è quello di esser andato via troppo presto. So che devo lavorare, fare le mie esperienze. Vediamo in futuro”.