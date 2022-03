VIDEO | BIGLIETTI NAPOLI MILAN

Il sold out allo stadio Diego Armando Maradona in vista di Napoli-Milan è più che scontato, considerata anche quella che è stata la corsa al tagliando a cui si è assistiti nella giornata di ieri.

Una sfida di vitale importanza, in ottica Scudetto, per la squadra di Luciano Spalletti, che potrà contare anche sul supporto dei 40mila e oltre tifosi che accorreranno all’impianto di Fuorigrotta in occasione della sfida di domenica sera.

Il responsabile di TicketOne, Amedeo Bardelli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte svelando un’importante notizia riguardante i biglietti di Napoli-Milan:

“I biglietti sono stati esauriti in poche ore, ma alcuni tagliandi potrebbero tornare disponibili. Parliamo dei biglietti in possesso degli sponsor che magari possono restare inutilizzati e quindi nuovamente messi a disposizione…”.

