Sconcerti: “Il Napoli ha una chance in più di Milan e Inter per lo Scudetto”

Il direttore Mario Sconcerti ha analizzato la stagione in corso del Napoli sul Corriere della Sera. Di seguito alcuni estratti del suo scritto: “Il Napoli è fino a questo momento la squadra più regolare e costante. Non ha mai avuto una crisi di gioco ed è addirittura riuscito a fare anche delle seconde scelte dei validi titolari quando quelli veri mancavano. Ritengo che il Napoli meriti una chance in più nella corsa scudetto rispetto a Milan e Inter.”

I punti di forza del Napoli, l’analisi

“Gli azzurri giocano un buon calcio, sono piacevoli da guardare, non hanno un grande spirito guerriero ma puntano tanto sulla tecnica. Il giocatore chiave è Zielinski, che nelle ultime partite è un po’ scarico . Gioca di scatti e di nervi, spende tanto, ha bisogno di rifiatare, anche durante la partita. Lo considero decisivo quanto Osimhen. Insigne non sta giocando a livelli altissimi ma i motivi li sappiamo.”

Napoli (Getty Images)

“Il Napoli comunque non ha problemi evidenti, resta la squadra più equilibrata, segna regolarmente e subisce il minimo. Non ha le crisi di intensità del Milan o quelle di reparto dell’Inter.

La vera forza del Napoli è che riesce a giocare le partite sia di rimessa che contro avversari chiusi.

De Laurentiis ha quasi sempre guadagnato con il Napoli, anche ora, seppur il bilancio è in rosso, il patrimonio della rosa è molto più elevato. Vincesse uno scudetto potrebbe chiedere di più?”.