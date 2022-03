Pioli pensa già al Napoli: due esclusioni eccellenti per Milan-Inter

Manca poco al fischio di inizio per la semifinale di Coppa Italia che vedrà sfidare Milan e Inter, rivali anche per la corsa allo scudetto. Le due sfidanti hanno scelto il loro undici titolare ed entrambe cercheranno di strappare il pass per la finale.

Junior Messias, Salernitana-Milan

A quanto pare però mister Pioli, nello scegliere l’undici titolare, ha tenuto conto anche della gara con il Napoli in programma domenica 6 marzo al Maradona. Il tecnico rossonero infatti ha programmato dei turnover per la sfida con l’Inter pensando di tenere a riposo Calabria e Messias, schierando al loro posto Florenzi e Saelemaekers. Queste le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.