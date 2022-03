Elmas incanta ancora, il Napoli esulta: a quanto è arrivata la sua valutazione

Eljif Elmas, il suo nome in macedone significa “pietra preziosa”. Una pietra che a Napoli i tifosi e Luciano Spalletti si coccolano e preservano proprio come un diamante che finalmente ha iniziato a brillare. Elmas, protagonista assoluto nella vittoria di Roma contro la Lazio, è risultato determinante in occasione di entrambi i gol che hanno permesso al Napoli di raggiungere la vetta del campionato.

Il macedone sotto la cura del tecnico azzurro ha raggiunto la maturità e la personalità che i tifosi aspettavano da tempo. Quasi sempre utilizzato a gara in corso, riesce con la sua classe e la sua intelligenza tattica a stravolgere le situazioni più complicate e a garantire l’equilibrio che cerca il tecnico tra le due fasi di gioco.

FOTO: Getty – Napoli Elmas

Quanto vale oggi Elmas?

Acquistato dal Napoli nell’estate del 2019 dal Fenerbahce per una cifra vicina ai 16 milioni di euro, Elmas rappresenta ora una valida risorsa economica per le prossime finestre di calciomercato del Napoli, pur considerando che ad oggi sembrerebbe abbastanza difficile che la società voglia cederlo.

La sua valutazione, secondo il portale Transfermarkt si aggira intorno ai 24 milioni di euro. Più elevata e realistica quella attribuita dall’osservatorio calcistico del CIES, che lo stima fra i 70 e i 90 milioni di euro. Gli interessamenti non mancano: soprattutto in Spagna, dove più di un apprezzamento è stato già mostrato da Barcellona e Real Madrid.