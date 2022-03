Calciomercato Napoli, Giuntoli studia il colpo: piace un centrocampista in Serie A

Adrien Tameze, centrocampista camerunense dell’Hellas Verona, è uno dei protagonisti dell’ottima stagione della squadra di Tudor. Le sue ottime prestazioni, condite da 4 gol e 1 assist in campionato, hanno stuzzicato l’interesse di numerosi club, tra i quali gli azzurri, che seguono da tempo il calciatore che potrebbe essere un rinforzo importante per la prossima stagione.

Solo qualche giorno fa il suo fratello-agente, Pascal Tameze, aveva rimandato ogni discorso di mercato a giugno, sottolineando però la volontà del giocatore di vestire la maglia di una big la prossima stagione.

Adrien Tameze of Hellas Verona (Photo by Getty Images)

Calciomercato Napoli, piace Adrien Tameze

Ulteriori conferme arrivano oggi da Sportmediaset, che segnala un concreto interesse del ds Giuntoli per Tameze.

Mediano di ruolo può ricoprire più spazi in mezzo al campo ed ha ottime qualità fisiche. Dotato di grande agonismo, spesso viene paragonato al centrocampista del Milan Franck Kessiè. Rispetto al milanista, è meno protagonista di inserimenti offensivi, predilige una posizione più difensiva e di contenimento. In alternativa, può essere adattato come esterno destro di centrocampo.