Ultime calciomercato, Barcellona su un gioiello del Napoli: le ultime

Il Barcellona vuole ritornare ai vecchi standard e, dopo la dimostrazione in Europa League col Napoli, è consapevole di poter ritornare a brillare come qualche anno fa.

Il club catalano, infatti, appunta sul suo taccuino i punti da rafforzare e attua le sue mosse sul mercato italiano: prima con Franck Kessie e poi tenta il doppio colpo con Kalidou Kolibaly. L’ivoriano dopo aver trascorso cinque stagioni a Milano è voglioso di cambiar area e, con il suo contratto in scadenza a giugno, il suo passaggio in maglia blaugrana è fissato a quota 1,50.

Kalidou Koulibaly, Lazio-Napoli

Cambia invece il discorso per il difensore napoletano Koulibaly, il quale è stato individuato come rinforzo per il reparto arretrato e sul quale viene fissata una quota pari a 3. Mentre l’arrivo di Matthjs De Ligt si allontana, contando un costo di cartellino maggiore rispetto al senegalese. Il suo trasferimento viene infatti fissato a 9.

Si potrebbe parlare anche di una rivoluzione fra i pali con le incertezze di Ter Stegen: al suo posto spunta Gianluigi Donnarumma, alle prese con il solito ballottaggio con Keylor Navas e che lo potrebbe spingere a trasferirsi in Spagna, con il trasferimento dell’ex Milan offerto a 25. A riportarlo è Calciomercato.com.