Zaccagni: “La Lazio ha dominato, siamo stati sfortunati”

Mattia Zaccagni, centrocampista offensivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel nel post partita di Lazio Napoli, sfida vinta ai punti dagli azzurri di mister Spalletti grazie alla rete di Fabian Ruiz al 93′. Zaccagni si è detto rammaricato di non aver portato a casa neanche un punto, affermando di aver dominato per gran parte della gara.

Queste le parole di Zaccagni.

“Potevamo essere più cattivi nel primo tempo, dovevamo trovare subito il gol. Nel primo tempo abbiamo dominato contro un Napoli che non ha fatto praticamente nulla. C’è il rammarico di non essere riusciti a tenerci il punto conquistato. Ora pensiamo al Cagliari“.

“Quando incontri la sfortuna c’è sempre un po’ di rammarico, noi continuiamo su questa strada. Stiamo giocando un buon calcio, stiamo bene e i risultati arriveranno basta restare calmi. Il nostro obiettivo deve essere soltanto Cagliari per portare a casa i tre punti che sono fondamentali“.

“Quando abbiamo fatto gol e abbiamo rimesso in piedi la gara secondo me dovevamo tentare di ribaltare ancora la partita, poi abbiamo subito un bellissimo gol e secondo me non eravamo neanche messi male in campo. Poi è andata così e guardiamo avanti. Abbiamo fatto un primo tempo di alta intensità poi nel secondo tempo siamo calati un po’ visto anche l’impegno in Europa League, ma noi stiamo bene e siamo sulla strada giusta. Sabato affronteremo una squadra che sta bene, ma noi dobbiamo andare li per vincere”.