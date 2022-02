“Mi fa godere più dell’Inter”, Cassano show: l’ha detto sul Napoli

Sono stati affrontati diversi temi dopo la vittoria del Napoli all’Olimpico contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri: Antonio Cassano, alla BoboTv, si è soffermato particolarmente sull’argomento scudetto, sempre più attuale per gli azzurri.

L’ex attaccante di Roma e Inter tra le altre, ha elogiato la squadra di Luciano Spalletti in live su Twitch, alla BoboTv:

FOTO: Getty – Napoli

Cassano sicuro: “Il Napoli è l’anti-Inter, ne sono certo!”

“Il Napoli è l’anti-Inter, da dopo Natale ha sbagliato poco o nulla, mi ha convinto anche più dei nerazzurri. Ha avuto alti e bassi che ci stanno, ma in questo momento come proposta di calcio è quella che mi fa godere di più. L’Inter secondo me deve averne paura“.