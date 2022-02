Calciomercato Napoli, il Milan piomba su un obiettivo per il post-Insigne

Nonostante il periodo e la finestra di mercato ovviamente chiusa, cominciano a circolare i primi nomi, anche per quanto riguarda il calciomercato del Napoli, ancora alla ricerca di un post-Insigne: il capitano lascerà a giugno per raggiungere i suoi nuovi compagni al Toronto FC.

FOTO: Getty – Noa Lang

Il Milan piomba su Noa Lang: piace al Napoli

Il Milan mette gli occhi su Noa Lang, uno dei papabili per il post-Insigne al Napoli. L’esterno del Club Bruges piace molto ai rossoneri, che starebbero pensando a lui per la prossima estate: il club belga ha chiesto ben 25 milioni di euro per il talento classe 1999.