Calciomercato Napoli, l’ex Jorginho può tornare in Serie A

Jorginho, ex centrocampista del Napoli e campione d’Europa con la Nazionale di Roberto Mancini, non vive un periodo serenissimo al Chelsea. I motivi alla base dei malumori dell’italo-brasiliano sarebbero le due panchine consecutive con i blues in coppa: in Champions League contro il Lille e in Coppa di Lega contro il Liverpool.

Stando a quanto riportato da calciomercato.it, il giocatore starebbe seriamente pensando ad un ritorno in Italia nella prossima finestra di calciomercato.

Jorginho

Jorginho torna in Serie A? La notizia

Sarebbero diverse le squadre del nostro campionato ad accogliere ben volentieri l’ex regista del Napoli: tra queste la Juventus, sulle tracce del giocatore da tempo, l’Inter, la Roma e il Milan, che ha la necessità di sostituire il partente Franck Kessié.