Spazio alla Juventus e non al Napoli in prima pagina: la spiegazione del direttore della Gazzetta dello Sport

Numerosi gli aspetti da considerare dopo la vittoria del Napoli all’Olimpico contro la Lazio: al centro delle critiche nelle ultime ore ci è entrata La Gazzetta dello Sport, che ha preferito una copertina a tinte bianconere, sponda Juventus, piuttosto che dedicarla alla vittoria degli azzurri nella Capitale.

Come riportato sopra, La Gazzetta dello Sport ha preferito evitare il Napoli al centro della prima pagina, preferendo agli azzurri una notizia di mercato riguardante la Juventus. Il direttore, Stefano Barigelli, ha preferito fare chiarezza a Canale 8, durante la trasmissione Il Bello del Calcio:

Prima pagina Gazzetta dello Sport

La Gazzetta “ignora” il Napoli in copertina: il motivo

“Perché abbiamo dato più spazio alla Juventus che al Napoli in prima pagina? So che i napoletani si sono molto arrabbiati, ma io non ho nulla contro i partenopei. Sappiamo che il nostro pubblico è composto prevalentemente da interisti, milanisti e juventini. Di conseguenza conosciamo i loro gusti. I lettori della Gazzetta dello Sport seguono maggiormente le squadre del Nord: noi lo sappiamo perché, andando anche in rete, abbiamo il polso della situazione.

Ma ciò non significa che voglia disconoscere i meriti del Napoli, anzi. A me la compagine di Luciano Spalletti sta molto simpatica e sono convinto che il primo posto sia meritato. Gli azzurri sono forti e possono tranquillamente giocarsela per il titolo fino alla fine”.