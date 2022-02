Hellas Verona, Tudor lancia la sfida al Napoli

L’Hellas Verona ha battuto il Venezia per 3-1, aggiudicandosi il derby e raggiungendo quota 40 punti, ovvero la permanenza in Serie A. I gialloblu hanno stupito tutti in questo campionato, rivelandosi una squadra ostica e ben messa in campo.

VERONA, ITALY – FEBRUARY 13: Antonin Barak (2nd R) of Hellas Verona celebrates his goal with his team-mates during the Serie A match between Hellas Verona and Udinese Calcio at Stadio Marcantonio Bentegodi on February 13, 2022 in Verona, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

In conferenza stampa nel post gara però l’allenatore Igor Tudor ha lanciato una sfida ai suoi calciatori. Nonostante il Verona abbia raggiuto l’obiettivo salvezza, infatti, il mister non ha alcuna intenzione di mollare la presa, ed anzi ha lanciato una sfida alla Fiorentina ed al Napoli stesso. Di seguito le dichiarazioni.

“Mi auguro di vincere più partite possibili. A Firenze bisogna provare a vincere, così come con il Napoli. Dobbiamo basarci sulle prestazioni, anche perché le ultime partite sono sempre molto difficili, tutti lottano per qualcosa. Sembra che siamo in una via di mezzo, ma non è così: voglio vincere anche quando gioco a carte con mia figlia“.