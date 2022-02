Sarri: “Il Napoli è forte, non dovremo concedere quanto all’andata”

Maurizio Sarri, nel pre partita di Lazio Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN. Il match dell’andata è stato a senso unico, col Napoli che si è imposto per 4-1 e il tecnico toscano ha affermato che non si dovranno concedere spazi agli avversari.

Ed inoltre, l’impostazione tattica della partita sarà radicalmente diversa, dato che la Lazio sarà chiamata a misurarsi con Victor Osimhen e non con Dries Mertens, impiegato, invece, nel match di novembre.

Di seguito, le parole di Sarri:

“Ci siamo abituati a preparare le partite così, i calendari sono questi. Non dobbiamo concedere quanto concesso all’andata. Sono forti sia in fase difensiva che in fase di palleggio. Pedro viene da un periodo travagliato, ha avuto problemi ad un tendine e ho preferito schierare Felipe Anderson dall’inizio. Mertens gioca molto con la squadra, Osimhen attacca di più la profondità quindi l’impostazione della partita cambia“.