Sarri: “Contenti dei progressi, il Napoli era ingiocabile”

Nel post partita di Lazio Napoli, terminata sul punteggio di 1-2 grazie ai gol di Insigne, Pedro e Fabian Ruiz allo scadere, Maurizio Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni a DAZN. L’allenatore della Lazio ha affermato che la prestazione della sua squadra è stata buona, ma c’è ancora margine di miglioramento.

Di seguito le parole del tecnico toscano:

“Questa è stata una buona partita; il primo tempo abbiamo giocato solo noi. Abbiamo il rammarico di averla persa; siamo stati bene dentro la partita e l’abbiamo persa solo al 93′. Ci siamo fatti sfuggire un pallone sulla fascia e abbiamo preso la ripartenza, però se si pensa a tre mesi fa, il Napoli per noi era una squadra ingiocabile, oggi invece abbiamo creato più palle gol. Stasera abbiamo preso dei rischi mettendo Luis Alberto centrale, ma era un rischio calcolato mentre eravamo in svantaggio. Ci rimane il forte rammarico“.

Peggiori per dribbling subiti? “Il dato riguarda i dribbling subiti in tutte le zone del campo, non solo quello dei difensori. Quando usciamo in pressione basta che ci spostino la palla, ma riguarda le caratteristiche individuali“. Obiettivo? “Continuare a crescere e leggere meglio le situazioni per trasformare le buone prestazioni in risultati. Perdere stasera non ci stava, così come non ci stava il 2-2 con il Porto“.