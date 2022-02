Rui: “Insigne è il nostro capitano, è sereno”

Nel pre partita di Lazio Napoli, Mario Rui ha parlato ai microfoni di DAZN del match, sottolineando l’importanza di una eventuale vittoria. Dopo le ultime partite, non certo al top, sarà necessario ritrovare morale ed entusiasmo e soprattutto sarà necessario tornare a giocare ad alti livelli.

“Sarà una grandissima occasione, noi cercheremo di fare il massimo sapendo che non abbiamo fatto bene ultimamente. Io mi sento bene, queste sono le partite che tutti vorrebbero giocare, è uno stimolo in più. Noi siamo pronti“. Insigne? “Lui è il nostro capitano, è molto sereno. Darà sempre il massimo per la squadra”