LIVE – Lazio-Napoli 0-1 (62′, Insigne): destro imprendibile da fuori di Insigne, Napoli in vantaggio

Buonasera a tutti i lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Lazio-Napoli, gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A. Azzurri e biancocelesti scenderanno in campo per il posticipo serale allo Stadio Olimpico di Roma.

CAGLIARI, ITALY – FEBRUARY 21: Luciano Spalletti coach of Napoli looks on during the Serie A match between Cagliari Calcio and SSC Napoli at Sardegna Arena on February 21, 2022 in Cagliari, Italy. (Photo by Enrico Locci/Getty Images)

Il match rappresenta l’ennesima occasione d’oro per il Napoli. In virtù dei pareggi di Milan ed Inter, infatti, i partenopei con una vittoria raggiungerebbero la testa della classifica a pari punti con i rossoneri ed a due lunghezze di distacco dai nerazzurri, che hanno però una gara da recuperare. La Lazio, invece, potrebbe superare l’Atalanta ed allungare sulla Fiorentina, fermata dal Sassuolo.

Le formazioni ufficiali

Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All: Sarri.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All: Spalletti.

Gli aggiornamenti