Calciomercato, Fabian Ruiz vuole la Liga: scelto il club

Lazio-Napoli di questa sera non sarà soltanto lo scontro tra due grandi squadre, entrambe all’inseguimento di un sogno: i biancocelesti per il quarto posto, gli azzurri per la vetta della classifica.

Ci sono diverse sfide nelle sfide: in , ovviamente, quella tra i due bomber, Ciro Immobile e Victor Osimhen, ma è interessante anche quella che si disputerà sulle panchine, tra due grandi allenatori come Maurizio Sarri e Luciano Spalletti.

FOTO: Getty – Napoli Fabian Ruiz

Un’altra battaglia interessante sarà certamente quella tra Luis Alberto e Fabian Ruiz, entrambi grandi interpreti in mezzo al campo.

Il loro destino, secondo La Gazzetta dello Sport, pare sia molto simile e diretto in Spagna. Tutti e due, infatti, vorrebbero tornare a casa al termine della stagione.

In particolare, secondo il quotidiano, Fabian Ruiz spererebbe di approdare al Real Madrid, dove ritroverebbe Carlo Ancelotti.