VIDEO | Napoli, la reazione di De Laurentiis al momento azzurro

Le forze in casa Napoli da adesso in poi saranno catapultate tutte sul campionato. Il tonfo casalingo contro il Barcellona resta, così come la volontà di fare bene da qui alla fine e di poter lottare per lo Scudetto.

Anche lo stesso Spalletti ha evitato drammi dopo il ko contro i catalani. “Nessun urlo. Nessun processo negli spogliatoi”, scrive Il Mattino. “Non era la giornata giusta, ieri. E neppure dopo il naufragio con il Barcellona il tecnico azzurro ha voluto fare appunti alla squadra, nel ventre del ‘Maradona’”.

Una scelta dettata dalla volontà dello stesso allenatore che “dopo il pomeriggio nero con il Cagliari, ha un solo grande dispiacere: per i tifosi. Sa che è grossa la delusione e che perdere così nettamente è una ferita che brucia. E domani vuole vincere con la Lazio proprio per riscattarsi con i tifosi”.

“De Laurentiis tranquillo”: ecco cosa trapela

Inoltre, la medesima fonte rivela quella che è stata la reazione del presidente Aurelio De Laurentiis al momento del Napoli.

“Il campionato – si legge – è l’unico vero obiettivo della stagione e Spalletti sta pienamente rispettando le direttive di De Laurentiis di inizio stagione. E infatti anche il patron è tranquillo: migliorare il quinto posto, centrare il piazzamento che riporti in Champions Laegue. Per questo Lucianone è sereno, perché sa che nessuno può rimproverare nulla del suo lavoro”.

