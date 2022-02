Spalletti sulla guerra in Ucraina: “Bambini costretti a dormire sotto i ponti, non esistono motivi per iniziare una guerra”

Il Napoli affronterà la Lazio domenica 27 febbraio alle ore 20:50 all’Olimpico. Alla vigilia del match Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa. L’allenatore ha espresso il suo pensiero in merito a ciò che sta accadendo in Ucraina. Di seguito quanto evidenziato:

“Guerra in Ucraina? Non conosco le cause che hanno portato ad una situazione così drammatica, pensare che i bambini debbano lasciare le loro camere e si ritrovano a dormire sotto i ponti in giro per il mondo.

Spalletti Napoli

Queste cose fanno pensare che non esistono motivi per dar vita ad una guerra”.