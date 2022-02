Inzaghi: “Momento difficile? Siamo stanchi, c’è una sola possibilità”

Come il Milan contro l’Udinese, anche l’Inter ha frenato nella partita sul campo di Marassi contro il Genoa, in un pareggio a reti bianche. Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky e di DAZN per commentare il risultato, frutto, secondo lui, di sfortuna e stanchezza.

Di seguito le dichiarazioni rilasciate alle due emittenti:

A DAZN: “Penso che stasera sarebbe servito l’episodio. Nei primi venti minuti avremmo potuto approcciare meglio, invece abbiamo concesso un’occasione a loro. Nel secondo tempo abbiamo creato e avremmo meritato il gol – mi riferisco alla traversa di D’Ambrosio e ai tiri di Calhanoglu e Lautaro – ma in questo momento l’episodio non ci viene a favore“.

“Abbiamo fatto quaranta tiri in porta tra Sassuolo e Genoa senza segnare e siamo tutt’ora il miglior attacco. Contro il Sassuolo è stata una delle partite più dispendiose, ma probabilmente abbiamo corso male. La squadra sta bene fisicamente ma iniziano ad accumularsi tante partite e la stanchezza mentale a questo punto della stagione si fa sentire“.

“Sono quattro partite che non vinciamo ed eravamo abituati diversamente. Dovremo analizzare e capire i motivi per fare meglio. Abbiamo avuto il 72% di possesso palla, abbiamo fatto venti tiri e conquistato quattordici angoli. Manca solo il gol. Dobbiamo esser bravi a far girare l’episodio, è già la terza partita senza segnare“.

“Sarei più preoccupato se non creassimo. Serve avere più lucidità e lavorando giorno per giorno torneremo a segnare. Giochiamo ogni tre partite dal 20 agosto, devo essere bravo coi miei giocatori“.

A Sky: “È normale che il risultato ci lascia l’amaro in bocca. Avremmo meritato sicuramente di più, è un momento dove non riusciamo a far gol, ma non ci dobbiamo abbattere. Dobbiamo tornare alla vittoria in campionato dopo tre partite. Nell’ultima giornata le prime sei del campionato non hanno vinto, un dato strano ma è causa della stanchezza”.

Come si esce da questo momento? “Stiamo cercando di migliorare quotidianamente, questa partita l’abbiamo preparata in quattro giorni. Ci dispiace per i tifosi ma devono essere orgogliosi di questa squadra e di quello che stanno facendo da inizio anno. Abbiamo vinto una Supercoppa, siamo in semifinale di Coppa Italia, stiamo giocando gli ottavi di Champions”.