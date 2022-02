Dalla Spagna sicuri: “Xavi impressionato, lo vuole al Barcellona”

Nonostante i numerosi acquisti fatti nell’ultima sessione di mercato, pare che il Barcellona non abbia voglia di fermarsi. I blaugrana, che ieri sera hanno eliminato gli azzurri allo Stadio Maradona, guardano in casa Napoli per rinforzare la propria rosa.

Xavi punta a rinforzare il reparto difensivo, che pare da rifondare; sono in corso valutazioni sul futuro di Umtiti, Lenglet e Piqué, mentre Araujo avrebbe rifiutato l’ultima proposta di rinnovo.

FOTO: Getty – Koulibaly Napoli Barcellona

Il Barcellona vuole Koulibaly

Stando a quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes, Xavi vuole Koulibaly al centro della futura difesa catalana. Dato il contratto in scadenza nel 2023, l’idea è quella di presentare un’offerta al ribasso. La prossima sessione di mercato, infatti, potrebbe essere l’ultima opportunità per gli azzurri di monetizzare da un’eventuale cessione del centrale senegalese.

Su Koulibaly, però, non c’è solo il Barcellona; resta alla finestra anche il Real Madrid.