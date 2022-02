VIDEO | Napoli Milan, che prezzi per il big match del Maradona: bel gesto dalla società!

Il #Napoli si gioca tutto nelle prossime partite. L’obiettivo è capire se può puntare ad arrivare fino in fondo in campionato dopo la batosta contro il #Barcellona in #EuropaLeague .

La sfida col #Milan sarà decisiva e la società ha stabilito prezzi popolari per permettere ai tifosi di riempire il Diego Armando Maradona.

